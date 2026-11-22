Calloway Storage is running a new promotion!
Looking for a little extra storage space?
Calloway Storage is offering 40% OFF the first 12 weeks of rent for a limited time!
Whether you’re moving, renovating, preparing for winter or just need some extra room, this is a great opportunity to save on storage!
Self Storage in MacTier, Gravenhurst & Minden
Portable Storage delivered to your property
Move-in or delivery must be completed before December 3, 2026, to qualify for this promotion!
Visit callowaystorage.com to learn more or request a quote.
Offer valid for new accounts only. Setup, delivery and pickup fees apply. Cannot be combined with any other offer.
*This Article Is Sponsored By: Calloway Storage